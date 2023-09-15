الكرملين يعلق على أنباء إبرام روسيا اتفاقات عسكرية مع كوريا الشمالية

أكد الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه لم تكن هناك خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة، التي شهدت إجراء كيم محادثات ثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وتفقد كيم، الذي لا يزال في روسيا، مصنعا روسيا للطائرات المقاتلة خاضع لعقوبات غربية اليوم الجمعة.

وتخشى واشنطن وحلفاؤها أن تؤدي زيارته إلى تعزيز موقف الجيش الروسي في أوكرانيا وتعزيز برنامج بيونغيانغ الصاروخي.