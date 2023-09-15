الكرملين يعلق على أنباء إبرام روسيا اتفاقات عسكرية مع كوريا الشمالية
أكد الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه لم تكن هناك خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة، التي شهدت إجراء كيم محادثات ثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وتفقد كيم، الذي لا يزال في روسيا، مصنعا روسيا للطائرات المقاتلة خاضع لعقوبات غربية اليوم الجمعة.
وتخشى واشنطن وحلفاؤها أن تؤدي زيارته إلى تعزيز موقف الجيش الروسي في أوكرانيا وتعزيز برنامج بيونغيانغ الصاروخي.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن بلاده لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بكوريا بعد اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا الأسبوع في أقصى شرق روسيا.
وقالت موسكو، التي تدعم العقوبات ضد بيونغيانغ، مرارا إنها ترغب في تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستنتهك عقوبات الأمم المتحدة على الشمال.
وقال بوتين "كوريا جارة لنا، وعلينا، بطريقة أو بأخرى، أن نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا".