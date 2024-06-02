وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم بلاده "المطلق" لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، دعم بلاده "المطلق" لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأضاف أن بلاده ملتزمة بتقديم الدعم من أجل مساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن حريتها".

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، جاء تأكيد الوزير خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش "حوار شانغريلا الأمني" المنعقد في سنغافورة، وهو أحد أهم المنتديات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن وزيلينسكي تعهدا بمواصلة تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، حسب وكالة "الأناضول".

وكان زيلينسكي قال: إنه يشعر بالامتنان للولايات المتحدة لسماحها لبلده باستخدام أنظمة هيمارس الصاروخية الأمريكية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، ولكنه استدرك أن ذلك "ليس كافياً".