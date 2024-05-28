إسرائيل.. اجتماع للمعارضة بهدف إسقاط حكومة نتنياهو

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن لابيد وليبرمان وساعر سيحاولون ضم الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وفي الـ18 من مايو/أيار الجاري، أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الـ8 من يونيو/حزيران المقبلح لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا سينسحب من الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا ليبرمان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى "توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة".

وطرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، داعيًا نواب حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.