إسرائيل.. اجتماع للمعارضة بهدف إسقاط حكومة نتنياهو
اتفق زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية على الاجتماع، يوم الأربعاء؛ لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل أخرى، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن زعيم المعارضة، ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، أعلنوا، مساء اليوم الاثنين، أنهم سيجتمعون الأربعاء؛ لبحث تنسيق التحركات للإطاحة بالحكومة"، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول".
ولدى حزب "هناك مستقبل" 24 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وحزب "إسرائيل بيتنا" 6 مقاعد، وحزب "أمل جديد" 4 مقاعد، في حين يمتلك حزب الليكود 32 مقعدًا.
من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن لابيد وليبرمان وساعر سيحاولون ضم الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.
وفي الـ18 من مايو/أيار الجاري، أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الـ8 من يونيو/حزيران المقبلح لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا سينسحب من الحكومة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا ليبرمان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى "توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة".
وطرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، داعيًا نواب حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.
وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.
ومع اندلاع الحرب ضد قطاع غزة، في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرى توسيع حكومة نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ"، وتشكيل ما سُمي بـ"مجلس الحرب".
ومن المفترض حال عدم الذهاب لانتخابات مبكرة أن تُجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.
وفي وقت مُبكر من مساء اليوم الاثنين، أكد نتنياهو في كلمة له بالكنيست إصراره على مواصلة الحرب على غزة.
وفي تعقيبه على كلمة نتنياهو، تساءل لابيد في كلمته على منصة الكنيست: "لماذا لا تزال رئيسا للوزراء؟ لماذا لا تطلب المغفرة من شعب إسرائيل وتعود إلى بيتك؟".
وأضاف مخاطبا نتنياهو: "لم تقم بدورك، لقد فشلت، أنت رئيس وزراء غير شرعي وهذه الحكومة غير شرعية".