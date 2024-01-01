اعتقال 200 شخص في هولندا خلال أعمال شغب ليلة رأس السنة

ألقت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، القبض على أكثر من 200 شخص ليلة رأس السنة خلال أعمال شغب في أنحاء البلاد، أصيب فيها العشرات من رجال الشرطة، على حد قولها.

وتعرضت الشرطة في عدة مدن، ليل الأحد، لهجوم بالألعاب النارية والحجارة، وصفها متحدث في تصريحات لقناة "إن.أو.اس" بأنها ليلة مليئة بالحوادث الخطيرة والعنف "غير المقبول".

وقالت الشرطة في روتردام إن أكثر من 100 سيارة ومركبات أخرى أُضرمت فيها النيران، بينما استلزم الأمر الاستعانة بفرق مكافحة الشغب لتفريق الحشود العنيفة في أمستردام ولاهاي ومدن أخرى.