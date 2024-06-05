إيران.. من هم المرشحون الأوفر حظا للفور بالرئاسة؟ (صور)

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الإثنين الماضي، عن انتهاء فترة التسجيل للانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد تمكن 80 شخصا من التسجيل كمرشحين محتملين، ومن بين هؤلاء الأشخاص، أسماء شهيرة من المتوقع أن تحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور ولها مكانة أعلى لدى الرأي العام.

ومن بين المرشحين، خمسة من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وهم كل من: وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، ووزير النقل والمواصلات مهرداد بذرباش، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية صولت مرتضوي، ونائب الرئيس قاضي زاده هاشمي، ونائب الرئيس ومسؤول إعداد الموازنة داود منظور.

كما يوجد أربعة مرشحين من حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، وهم: محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، والنائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية عباس آخوندي، ووزير الصناعة والمعادن محمد شريعتمداري.

ومن بين المرشحين 9 نواب بالدورة الحالية أي بنسبة 12% من المرشحين، فيما يوجد 43 من النواب السابقين أي بنسة 54%.

وتقول صحيفة "خراسان" الأصولية الإيرانية، إن "من بين المسجلين البالغ عددهم 80 شخصا، سجل 45 مرشحا من التيار السياسي الأصولي، و19 مرشحا من التيارات السياسية المستقلة وغيرها، و17 مرشحا من التيارات المعتدلة والإصلاحية".