الولايات المتحدة: أرمينيا وأذربيجان تستطيعان التوصل إلى "حل سلمي"

حضّت الولايات المتحدة التي استضافت مؤخراً محادثات بين أذربيجان وأرمينيا، الخميس، البلدين على الاستفادة من أي مبادرات سلام بعد مواجهات جديدة بين الطرفين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين: "نعتقد بأن هذا النوع من العنف يقوّض التقدّم الذي حققته أرمينيا وأذربيجان باتّجاه سلام دائم ويحفظ كرامة" للطرفين.