سياسي إيراني: إبراهيم رئيسي أضاع فرصة إحياء الاتفاق النووي مع أمريكا

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، عند سؤاله فيما إذا جرت مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، أجاب فلاحت بشه: "أعتقد أن من غير المرجح أن تحصل إيران على نقطة إيجابية".

وبحسب بشه، فإنه "ليس لدى الأمريكيين أجندة لإنهاء العقوبات المفروضة على إيران وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وعدّ أن تأثير الانتخابات الأمريكية على المحادثات ينقسم لثلاثة أمور، هي: "المهاجرون الذين يدخلون أمريكا، وهي نقطة ضعف بايدن. ومسألة الاقتصاد التي يتمتع بايدن فيها بسجل تنافسي، لكن نقطة ضعفه الرئيسة هي قضايا السياسة الخارجية التي يمكن أن تزعجه؛ ولذلك يحاول استغلال كل الاحتمالات لحلها".

وعن سبب تفاوض إيران مع أمريكا في الأوضاع الانتخابية في هذا البلد، قال: "لا يمكن أن ننكر أن إيران لا تزال تعاني من سياسة الضغط القصوى، ومثل هذه العقوبات القاسية تبرر التفاوض في الوضع الحالي، خاصة ونحن نتوقع عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

ورأى السياسي الإيراني، "إذا وصل ترامب إلى منصبه، فسوف يمارس أقصى قدر من الضغط على إيران".