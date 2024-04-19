لأول مرة.. الجيش الأوكراني يعلن إسقاط قاذفة روسية بعيدة المدى

أعلن الجيش الأوكرانيّ الجمعة، إسقاط قاذفة إستراتيجيّة روسية بعيدة المدى استخدمت لإطلاق صواريخ كروز على مدن في أنحاء البلاد، في تطور هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب.

وقال الجيش في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "للمرة الأولى، دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قاذفة إستراتيجيّة بعيدة المدى من طراز تي يو-22 إم3"، بحسب وكالة "فرانس برس".