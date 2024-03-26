من هو ديوماي فاي رئيس السنغال الجديد؟

حقق باسيرو ديوماي فاي مفاجأة مدوية بعدما فاز بانتخابات الرئاسة في السنغال، في صدمة لم تكن متوقعة خاصة مع الفوز من الجولة الأولى.

وتعد هذه هي المرة الأولى في 12 استحقاقاً انتخابياً بالاقتراع العام يفوز مرشح من المعارضة، وهو فاي، من الدورة الأولى.

وينتمي فاي إلى أجيال الشباب، ويتمتع بشعبية كبيرة بين قطاعاتهم، فهو من أصغر المرشحين للرئاسيات في بلاده، ولا يتجاوز عمره 44 سنة.

وقضى فاي عاماً من عمره في سجن "كاب مانوال" بالعاصمة السنغالية داكار، قبل أن يخرج بعد مضي 6 أيام من الحملة الانتخابية.

وخرج فاي من السجن بعفو عام أصدره الرئيس السابق ماكي سال في سياق محاولة تهدئة المشهد السياسي بالتزامن مع انتهاء ولايته.

ينتمي فاي إلى منطقة أمبور (غرب السنغال)، وتحديدا لقرية ندياجانياو الزراعية، وبين الحقول والرياض عاش الفتى جزءا من طفولته ومراهقته، قبل أن يحصل على الثانوية العامة (الباكالوريا) سنة 2000.

وخلال العشرين عاماً الثانية من عمره، توزعت حياة فاي بين الدراسة في جامعة الشيخ آنتا جوب (كبرى الجامعات السنغالية) التي نال منها شهادة الماجستير في القانون، قبل أن ينجح في امتحان القبول بالمدرسة الوطنية للإدارة، قبل أن يتخرج فيها مفتشاً في الضرائب.

وكانت تلك المرحلة علامة فارقة في حياته، حيث انفتحت للرجل بوابة أفق سياسي، وبدأ بعلاقة صداقة وطيدة مع رفيق دربه و"مرشده" السياسي عثمان سونكو.

وأصبح فاي الذي بلغ 44 عاماً، الاثنين، ولم يسبق أن تولّى أي منصب وطني يُشغل بالانتخاب، خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سناً في هذا البلد.