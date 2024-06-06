"تمثل السلطة في أفغانستان".. بوتين يدعو لبناء علاقات مع طالبان

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى "بناء" علاقات بين موسكو وحكومة طالبان، التي يزورها وفد يمثل روسيا.

وقال بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية بينها فرانس برس "لطالما اعتقدنا أنه يتعين علينا أن نتعامل مع الواقع. طالبان هم في السلطة في أفغانستان... علينا أن نبني علاقات مع حكومة طالبان".

تصريحات بوتين جاءت على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي شملت قائمة المدعوين إليه ممثلين عن حركة طالبان التي وصل وفدها، الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في الأسبوع الماضي إن موسكو تخطط لشطب طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة، بعد نحو ثلاث سنوات على استيلاء الحركة على السلطة إثر إطاحتها حكومة تدعمها الولايات المتحدة.

وقال لافروف حينها عن طالبان "إنهم السلطة الفعلية" في أفغانستان، وذلك خلال زيارة كان يجريها بوتين إلى أوزبكستان في آسيا الوسطى. وتصنّف روسيا حركة طالبان منظمة إرهابية منذ العام 2003.