"شارل ديغول" إلى قيادة الناتو.. فرنسا تعيد استثمار الحلف الأطلسي

لأول مرة في تاريخ فرنسا، ستكون حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تحت قيادة الناتو في مهمة مدتها 15 يومًا في البحر المتوسط، وتمثل هذه المشاركة التي انتقدها بعض المعارضين في فرنسا قبل كل شيء، رغبة السلطة التنفيذية في إعادة استثمار الحلف الأطلسي.

وتلك المهمة تجمع بين الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان وفرنسا، وذلك لأول مرة في تاريخها الذي بدأ عام 2001، وهذه هي مهمة (أكيلا Akila) وهو اسم متخذ من اللغة اللاتينية وتعني النسر.

1900 فرد و40 طائرة

ومن المقرر أن تنطلق السفينة، من ميناء طولون، حيث تنطلق السفينة تقليديا، في مهمة ستتم في الفترة من 26 أبريل/نيسان إلى 10 مايو/أيار.

وفي 25 أبريل/نيسان، عشية مرورها تحت السيطرة التشغيلية لحلف شمال الأطلسي، سترحب حاملة الطائرات أيضًا على متنها لأول مرة بمؤتمر يضم 32 سفيرًا من الدول الأعضاء في المنظمة العسكرية، وهي علامة على إعادة استثمار فرنسا في الناتو.

وفي هذه المهمة، تحمل شارل ديغول طاقمًا مكونًا من 1900 فرد و40 طائرة رافال وهاوكي وكايمان البحرية.

رسالة إلى روسيا

من جانبه، قال الجنرال السابق في الاستخبارات العسكرية الفرنسية جون برنارد بيناتل، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن طبيعة مهمة العملية (أكيلا) تدور في سياق الحرب التي تقودها روسيا في أوكرانيا.

موضحًا أنه في المقام الأول هي مسألة تبعث على الطمأنينة، وتهدف إلى تعزيز موقف الردع الذي يتمتع به حلف شمال الأطلسي.

وأضاف بيناتل أن المهمة هي رسالة إلى الروس، مشيرًا إلى أن انضمام سفينة الأسطول الفرنسي قبل كل شيء إشارة بشكل رمزي، إلى إعادة مشاركة باريس في حلف شمال الأطلسي، وهي عضو مؤسس للمنظمة التي تم إنشاؤها عام 1949 لمواجهة التهديد السوفيتي.

وتابع أن فرنسا تركت القيادة العسكرية المتكاملة في عام 1966، تحت قيادة الجنرال ديغول، بسبب خلافات مع الولايات المتحدة، وعادت إلى هناك في عام 2009، دون أن تنضم إلى مجموعة الخطط النووية التابعة للحلف.

بدوره، قال باسكال أوسور، المدير العام لمؤسسة البحر المتوسط ​​للدراسات الإستراتيجية، لصحيفة "ويست فرانس"، إنه في منتصف نيسان/ أبريل: "في مواجهة التهديد المتزايد، تكون الأولوية للفعالية الجماعية".