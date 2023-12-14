ترحيب دولي بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ

تبنت دول العالم المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، الأربعاء، بالتوافق، أول اتفاق دولي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحترار العالمي.

ورحّبت بالاتفاق الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، والدول العربية.

وكانت الأمم المتحدة، وكذلك جزر ساموا، التي تحدّثت نيابة عن الدول الجزرية الصغيرة، أكثر اعتدالًا. أما الصين فقد دعت الدول المتقدّمة إلى "أخذ زمام المبادرة" في التحوّل إلى الطاقات النظيفة.

وهذه أبرز ردود الأفعال على الاتفاق التاريخي:

رئاسة مؤتمر كوب 28

قال رئيس كوب 28 الإماراتي سلطان الجابر، إنه قرار "تاريخي لتسريع العمل المناخي".

الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي"، بعد إعلان الاتفاق. وأكد أن "العالم لا يتحمل التأخير أو التردد أو أنصاف الحلول".

الدول العربية

رحب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والمتحدث باسم المجموعة العربية البراء توفيق باتفاق دبي و"نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".