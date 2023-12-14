ترحيب دولي بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ
تبنت دول العالم المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، الأربعاء، بالتوافق، أول اتفاق دولي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوري المسؤول عن الاحترار العالمي.
ورحّبت بالاتفاق الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، والدول العربية.
وكانت الأمم المتحدة، وكذلك جزر ساموا، التي تحدّثت نيابة عن الدول الجزرية الصغيرة، أكثر اعتدالًا. أما الصين فقد دعت الدول المتقدّمة إلى "أخذ زمام المبادرة" في التحوّل إلى الطاقات النظيفة.
وهذه أبرز ردود الأفعال على الاتفاق التاريخي:
رئاسة مؤتمر كوب 28
قال رئيس كوب 28 الإماراتي سلطان الجابر، إنه قرار "تاريخي لتسريع العمل المناخي".
الأمم المتحدة
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي"، بعد إعلان الاتفاق. وأكد أن "العالم لا يتحمل التأخير أو التردد أو أنصاف الحلول".
الدول العربية
رحب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والمتحدث باسم المجموعة العربية البراء توفيق باتفاق دبي و"نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".
الولايات المتحدة
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق باعتباره "خطوة تاريخية" باتّجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.
أما المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري فقال: "أعتبر أن الجميع هنا يجب أن يكونوا سعداء لأنه في عالم يشهد حربًا في أوكرانيا، والشرق الأوسط، وجميع التحديات الأخرى التي يواجهها كوكب متخبط ... هناك سبب للتفاؤل، وسبب للامتنان، وسبب لتوجيه تهنئة كبيرة لكل الحاضرين هنا".
الصين
قال نائب وزير البيئة الصيني تشاو ينغمين: "تتحمل الدول المتقدمة مسؤولية تاريخية راسخة تجاه تغير المناخ، وبالتالي يجب أن تأخذ زمام المبادرة للشروع في مسار (حصر الاحترار المناخي بـ) 1,5 درجة مئوية قبل سائر دول العالم"، ولـ"تحقيق الحياد الكربوني في أقرب وقت ممكن".
روسيا
دعت روسيا العالم إلى تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل "فوضوي"، لكنها رحّبت مع ذلك بالاتفاق.
الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فن دير لايين أن الاتفاق "التاريخي" الذي تمّ التوصل إليه في كوب28 "يؤذن ببداية عصر ما بعد الوقود الأحفوري".
المملكة المتحدة
أكدت وزيرة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية كلير كوتينيو بأن الاتفاق "تاريخي"، ويعد "نقطة تحوّل في جهودنا الدولية لمكافحة تغير المناخ نظرًا إلى أن الدول اتفقت لأول مرة على الابتعاد عن الوقود الأحفوري".
فرنسا
رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"مرحلة مهمة" تجعل "الجميع منخرطًا في تحوّل (أخضر) دون طاقات أحفورية" داعيًا إلى "تسريع" مكافحة تغيّر المناخ.
إسبانيا
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن "انتهاء أو على الأقلّ التخلي عن الوقود الأحفوري.. هو أحد أفضل الأخبار التي تلقيناها من دبي".
هولندا
وصفت هولندا الاتفاق بأنه "لحظة مهمّة". وقال وزير المناخ الهولندي روب ييتن "للمرة الأولى يتحدّث العالم عن سحب الوقود الأحفوري".
أستراليا
وأكد وزير المناخ الأسترالي كريس بوين أن "جميع الدول في جميع أنحاء العالم تدرك أن مستقبلنا يكمن في الطاقة النظيفة، وأن عصر الوقود الأحفوري سينتهي".
الجزر الصغيرة
وقالت ممثلة ساموا آن راسموسن التي تترأس بلادها تحالف الدول الجزرية الصغيرة الأكثر تضررًا من التغيّر المناخي: "خطونا خطوة إلى الأمام مقارنةً بالوضع القائم، ولكننا نحتاج حقًا إلى تغيير سريع".
البرازيل
دعت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا الدول المتقدمة إلى أن تأخذ زمام المبادرة في تحول الطاقة، وتوفر "الوسائل اللازمة" للدول النامية.
وقالت الوزيرة سيلفا: "لا بد أن تأخذ البلدان المتقدمة زمام المبادرة في التحول التدريجي نحو التخلي عن الأحفوري ... وضمان توفير الوسائل اللازمة للبلدان النامية"، بعد إقرار مؤتمر دبي اتفاقًا تاريخيًا يدعو إلى "التحول" نحو التخلي تدريجًا عن الفحم والنفط والغاز.