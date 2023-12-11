غوتيريش: التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مهم لنجاح كوب 28

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن أحد العناصر المهمة لإنجاح قمة المناخ كوب28، هو أن تتوصّل الدول إلى اتفاق حول الحاجة إلى "التخلّص التدريجي" من الوقود الأحفوري، حتى لو كان ذلك مع احتمال تحرّك الدول وفق خطط زمنية مختلفة.

وقال للصحفيين: مؤتمر الأطراف يُغطي العديد من الجوانب، ويعتمد ذلك على التوازن العالمي، لكنّ الجانب الرئيس لنجاح المؤتمر، في رأيي، هو التوصّل إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى التخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأضاف "هذا لا يعني أنه يجب على جميع البلدان التخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري في الوقت ذاته".