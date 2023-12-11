"كوب 28" يشهد ديناميكيةً غير مسبوقة للتخلّص من الوقود الأحفوري

تشهد الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقدة في دبي، ديناميكيةً غير مسبوقة للتخلي عن الوقود الأحفوري.

ويتوقّع الكشف صباح الاثنين، في اليوم قبل الأخير من موعد اختتام أعمال المؤتمر، عن مسودة جديدة للاتفاق النهائي للمؤتمر.

سيطلق هذا النصّ الجديد سلسلة مكثّفة من المفاوضات التي قد تليها ليلة أو أكثر لن يجد وقتًا خلالها المندوبون والمراقبون للنوم. وخلال 28 عامًا، نادرًا ما انتهت مؤتمرات المناخ في الوقت المحدد.

إلا أنّ الرئيس المعيّن لكوب 28 الإماراتي سلطان الجابر وعد باتفاق "تاريخي" في 12 ديسمبر وهو يوم الذكرى السنوية لإعلان اتفاق باريس.

وينصّ الاتفاق المبرم عام 2015 على حصر الاحترار العالمي بأقلّ من درجتين مئويّتين مقارنة بالحرارة التي كانت مسجلة في العالم خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، وإذا أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية.

وقال الجابر الأحد "على الجميع أن يتحلوا بالمرونة" مضيفًا "علينا أن نمضي قدمًا أسرع بكثير".