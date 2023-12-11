"كوب 28".. دعوة لتجاوز "العقبات التكتيكية العقيمة"

وقال ستيل في كلمة أمام ممثلي الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، "نحن الآن هنا لمناقشة موضوعين"، مشيراً إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، و"سبل" دعم المرحلة الانتقالية للطاقة، في حين يُتوقع نشر مسودة جديدة للنص النهائي للاتفاق، في وقت قريب.