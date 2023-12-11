"كوب 28".. دعوة لتجاوز "العقبات التكتيكية العقيمة"
دعا رئيس هيئة الأمم المتحدة للمناخ سايمن ستيل، الإثنين، الدول المجتمعة في دبي إلى التخلص من "العقبات التكتيكية العقيمة"، قبل يوم من الموعد المقرر لاختتام مؤتمر كوب 28 الذي ينصب فيه الاهتمام بمصير الوقود الأحفوري.
وقال ستيل في كلمة أمام ممثلي الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، "نحن الآن هنا لمناقشة موضوعين"، مشيراً إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، و"سبل" دعم المرحلة الانتقالية للطاقة، في حين يُتوقع نشر مسودة جديدة للنص النهائي للاتفاق، في وقت قريب.