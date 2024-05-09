زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المسؤول عن أمنه الشخصي، وذلك بعد يومين من إعلان سلطات البلاد عن إحباط "مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين".

وينص مرسوم وقعه زيلينسكي على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصب رئيس دائرة حماية دولة أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن، قبل يومين، أنه أحبط "مؤامرة روسية" كانت تستهدف اغتيال زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأشار الجهاز إلى أنه اعتقل ضابطين برتبة عقيد من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا؛ بتهمة نقلهما معلومات سرية كانت ضرورية لمحاولة الاغتيال.