سيناريوهات لما بعد تنحية درعي من مناصبه الوزارية في حكومة نتنياهو

استعرضت تقارير عبرية سيناريوهات محتملة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، لما بعد تنحية زعيم حزب "شاس" أرييه درعي من مناصبه الوزارية، بناء على القرار الصادر من المحكمة العليا.

وأمس الأربعاء، قررت المحكمة العليا بطلان تعيين درعي، الذي يشغل منصبين وزاريين بحكومة نتنياهو، هما: الداخلية والصحة؛ بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وصدور حكم بسجنه مع وقف التنفيذ العام الماضي.

تعديل القانون الأساسي

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "أول السيناريوهات المتوقعة من الائتلاف الحكومي يتمثل في تعديل القانون الأساسي من خلال تمرير مشروع قانون بالكنيست يتم بموجبه تجاوز سبب المعقولية الذي اعتمدت فيه المحكمة على قرارها".

وأوضح التقرير أن "اللجنة الدستورية في الكنيست ستجتمع الأحد المقبل؛ لمناقشة تعديل القانون الأساسي وإلغاء سبب المعقولية"، مشيرًا إلى أنه بسبب الخلافات القضائية في إسرائيل قد يكون الحل الأمثل تعيين درعي رئيس وزراء بديل.

وأكد التقرير أنه "حتى في حال صدور قرار بتعيين درعي رئيس وزراء بديل؛ فإنه من المرجح أن تقدم التماسات للمحكمة العليا ضد هذا التعيين"، مبينًا أنه في هذه الحالة قد يصدر قرار عن المحكمة باستمرار درعي بالمنصب.