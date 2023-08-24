أوكرانيا تستهدف دونيتسك بـ4 قذائف عنقودية
أفاد المكتب التمثيلي في منطقة دونيتسك، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بـ4 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، يوم 7 تموز/يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي يثير حفيظة روسيا، وفقا لـ"سبوتنيك".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددًا أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة.
والذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرًا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.