أوكرانيا تستهدف دونيتسك بـ4 قذائف عنقودية

أفاد المكتب التمثيلي في منطقة دونيتسك، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بـ4 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، يوم 7 تموز/يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي يثير حفيظة روسيا، وفقا لـ"سبوتنيك".