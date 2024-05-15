دعا إلى "تغيير تاريخي".. كيم جونغ يطالب جيشه بتعزيز إنتاج الأسلحة (صور)

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب، خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي.

ورأى الزعيم الكوري الشمالين أن ذلك يكون من خلال تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، وفق "فرانس برس".

يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه محللون، إن كوريا الشمالية قد تكون بصدد اختبار زيادة إنتاج ذخائر مدفعية وصواريخ "كروز" بهدف إرسالها إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.