مصدر إيراني يستبعد تأييد "صيانة الدستور" لترشح لاريجاني للرئاسة

استبعد مصدر إيراني مطلع، الجمعة، تأييد مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم)، صلاحية المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار الأصولي المعتدل علي لاريجاني.

ولاريجاني هو مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي حاليًا، كما تولى منصب رئيس البرلمان لثلاث دورات، وهي أطول فترة ولاية كرئيس للبرلمان.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إنه "وفق المعلومات الأولية ومع استمرار مجلس صيانة الدستور بعقد جلساته لتدقيق ودراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، اتضح لنا أنه من غير المرجح أن تتم الموافقة على ترشيح علي لاريجاني".

ورجح المصدر الإيراني استبعاد لاريجاني وتكرار ما حصل معه في الانتخابات الرئاسية العام 2021، التي فاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وأضاف المصدر، أن "مجلس صيانة الدستور وافق حتى الآن على أهلية المرشحين المحافظين من التيار المتشدد سعيد جليلي ورئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف".