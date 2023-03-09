لويد أوستن من تل أبيب: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين، محذرا من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل أبيب: "نحن قلقون خصوصا من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة بشدة بأمن دولة إسرائيل".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي"، مؤكدا "سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيدًا عن متناول اليد".