لويد أوستن من تل أبيب: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين، محذرا من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل أبيب: "نحن قلقون خصوصا من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة بشدة بأمن دولة إسرائيل".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي"، مؤكدا "سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيدًا عن متناول اليد".
وقال أوستن: "نجتمع اليوم في زمن توترات، لذلك أجرينا مناقشة صريحة وصريحة جدا بين أصدقاء حول الحاجة إلى تهدئة وتخفيف التوترات واستعادة الهدوء خاصة قبل عيد الفصح ورمضان".
وتابع: "كما فعلنا دائمًا، ندعو القيادة الفلسطينية إلى محاربة الإرهاب واستئناف التعاون الأمني وإدانة التحريض".
وأكد أنه كان "واضحا جدًا" بشأن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، معربا عن "تعازيه لأسر الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا خلال الهجمات الإرهابية الأخيرة".
وقبل ساعات من وصول أوستن قُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين يشتبه بتنفيذهم هجمات، خلال عملية عسكرية شارك فيها مستعربون من حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) على الرغم من دعوة أطلقتها الأمم المتحدة إلى وقف دوامة العنف.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، أنّ فتى يبلغ من العمر 14 عاماً توفي جراء تعرّضه لإطلاق نار خلال هذه العملية.
وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الى 75 من بالغين وأطفال ومقاتلين ومدنيين منذ بداية العام.