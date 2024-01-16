بعد شهر من الاستفتاء.. سباق الرئاسة يحتدم في تشاد

بدأ الحراك السياسي في تشاد يتخذ منحى تصاعديا، وبات التنافس في الانتخابات الرئاسية محتدمًا، بعد شهر من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

وقبل يومين، تولت الحركة الوطنية للإنقاذ، وهي الحزب الذي تولى السلطة في عهد الرئيس السابق إدريس ديبي، زمام المبادرة، واقترحت زعيم الفترة الانتقالية محمد إدريس ديبي مرشحا للرئاسة.

وذكر تقرير نشرته "إذاعة فرنسا الدولية" بأن القوى السياسية كافة بدأت تفكر في الاستراتيجية التي يتعين على الجميع تبنيها، رغم عدم تحديد موعد أو تعليمات للانتخابات.

وبحسب التقرير، لم يبدِ الرئيس الانتقالي لتشاد بعد أي إشارة بشأن رغبته في إطلاق حملته الانتخابية، لكن الحركة الوطنية للإنقاذ بادرت إلى ذلك وعبّرت عن هذه الرغبة.