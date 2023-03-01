إيران تطرد دبلوماسييْن ألمانييْن بسبب "تدخلات"

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الألمانية طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين بعد وصفهما بـ "عنصرين غير مرغوب فيهما" على خلفية قرار محكمة الثورة في طهران، بإعدام المعارض "جمشيد شارمهد" الذي يحمل الجنسية الإيرانية والألمانية.

وقالت وزيرة الخارجية الألماني أنالينا بوربوك يوم الأربعاء الماضي، "إنه ينبغي على الدبلوماسيينِ مغادرة ألمانيا في أقرب وقت ممكن".

بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء مسؤول السفارة الإيرانية إلى وزارة الخارجية الألمانية، وفقًا لبوربوك، مضيفة أن "ألمانيا تعتبر ما قامت به إيران انتهاكًا شديدًا لحقوق المواطنين الألمان وهو أمر غير مقبول".

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية كذلك إلى إلغاء عقوبة الإعدام ضد المعارض جمشيد شارمهد، مضيفة "بعد إعلان عقوبة شارمهد لن تظل خطوة إيران بلا نتيجة".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن صدور حكم بإعدام زعيم جماعة "تندر" الملكية المعارضة "جمشيد شارمهد"، بعد اتهامه بقضايا مسلحة والتخطيط لعمليات إرهابية.

وجمشيد شارمهد إيراني يحمل الجنسية الألمانية ولديه إقامة أمريكية واختطفته قوات الحرس الثوري في آب/أغسطس من العام 2020 خارج إيران، فيما قالت تقارير إن اختطافه تم في جمهورية طاجيكستان.