روسيا تقبض على رجل في القرم بتهمة نقل أسرار إلى أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الاثنين، القول إنه ألقى القبض على روسي في شبه جزيرة القرم للاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة، إذ يتهمه بنقل أسرار عسكرية إلى أوكرانيا.

وفي بيان نقلته الوكالة، أوضح الجهاز أن الرجل الذي لم يذكر اسمه "جمع وأرسل معلومات حول مواقع محددة مع الإشارة إلى الإحداثيات الجغرافية إلى ممثل للجيش الأوكراني".

وتخضع شبه جزيرة القرم، المعترف بها دوليًّا أنها جزء من أوكرانيا، لسيطرة روسيا بحكم الأمر الواقع منذ عام 2014.