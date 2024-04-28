خبراء: دور إيران يتراجع في منطقة القوقاز مع تطلع دولها نحو الغرب

رأى خبراء إيرانيون، أن دور طهران في ضمان مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية في منطقة القوقاز تراجع لأسباب عدة.

ولفت هؤلاء، إلى أن من أسباب التراجع، وجود لاعبين مؤثرين في المنطقة، مثل روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية، فضلاً عن غياب التوازن في السياسة الخارجية الإيرانية.

وقال الخبير الإيراني في قضايا القوقاز محمد حسيني، إن "نظرة على الاتجاهات السياسية والأمنية والاقتصادية السائدة في منطقة القوقاز تظهر أن هناك تهديدات متزايدة في هذه البيئة ضد مصالح إيران".

ورأى حسيني في تصريح " لـ"إرم نيوز"، أن "جنوب القوقاز مهم من الناحية الجيوسياسية بالنسبة لإيران، لكن يبدو أن سياسة إيران الخارجية ركزت على الشرق الأوسط العربي".

واعتبر أن إهمال منطقة القوقاز "خطأ إستراتيجي إيراني"، لارتباطها بأمن طهران.

وتابع حسيني: "بحسب المعلومات الاستخباراتية وجد النظام الإسرائيلي موقعا له في أذربيجان، وهو ما يمكن أن يشكل أيضًا تهديدًا لأمن إيران".