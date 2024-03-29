الجيش البريطاني يُطلق "لحى" جنوده بعد 100 عام من الحظر

بدأ الجيش البريطاني تنفيذ سياسة جديدة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، تتمثل في السماح لجنوده بإطلاق اللحى بعد 100 عام من الحظر.

وقالت صحيفة "تليغراف" إن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، حتى يتسنى لأولئك الذين يقضون إجازة عيد الفصح الوقت الكافي لتنمية شعر الوجه.

وأكدت الصحيفة أن الملك، وهو القائد الأعلى للجيش، وقَّع، أمس الخميس، على قرار السماح للضباط والجنود بإطلاق اللحى.

سياسة المظهر

ولفتت "تليغراف" إلى أن قائد الجيش، الجنرال السير باتريك ساندرز، اتخذ قرارًا بأن "سياسة المظهر ستتغير"، وذلك بعد إجراء مسح لكل من القوات العاملة وجنود الاحتياط، وأظهرت نتائج المسح أن "الأغلبية الساحقة" شعرت أن الجيش بحاجة إلى تغيير سياسته والسماح للجنود بإطلاق اللحى.

وكان وزير الدفاع غرانت شابس، قد قال إن حظر اللحية كان "سخيفًا"، وذلك خلال مناقشة لأزمة التجنيد في الجيش، وبهذه الخطوة، سيتماشى الجيش البريطاني مع سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية اللذين يسمحان بالفعل باللحى الكاملة.