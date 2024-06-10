بعد الانتخابات.. "قمة بروكسل" تضبط توازنات البرلمان الأوروبي الجديد

انتهت الانتخابات الأوروبية، التي أجريت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري، باحتفاظ حزب الشعب الأوروبي بمركزه الأول في البرلمان الأوروبي، لكن المشهد لن يكتمل قبل "قمة بروكسل" بين الزعماء الأوروبيين.

ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات بين العائلات السياسية المختلفة داخل البرلمان، ولكن ليس ذلك فحسب، بل هناك مواعيد نهائية عديدة تنتظر الزعماء الأوروبيين بالفعل، قبل أن تبدأ الهيئة التشريعية الجديدة عملها.

وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية أنّ تحديد هذه المواعيد النهائية سيكون مهمة القمة الأوروبية المقبلة، التي من المقرر أن تعقد يومي 27 و28 يونيو في بروكسل.

وأشارت الإذاعة أن البرلمان الأوروبي المنتخب اتخذ منعطفاً حاداً نحو اليمين مع فوز حزب الشعب الأوروبي، وخاصة تنامي نفوذ اليمين المتطرف، وهو ما يمكن أن ينعكس في التكوين المستقبلي للمفوضية الأوروبية.