المسكوت عنه في هجوم إسرائيل على أصفهان.. مسؤولان يكشفان المفاجأة

ويأتي الهجوم على قاعدة عسكرية في أصفهان لاحتوائها على نظام مراقبة هدفه حماية المفاعل النووي في نطنز، ويبدو أن الهدف الرئيس للهجوم كان المدينة التي تحوي أغلب المنشآت النووية في البلاد.

وبحسب المسؤولين، فإن إسرائيل استخدمت سلاحا لأول مرة في الهجوم، وهو صاروخ أطلق من مقاتلة استطاع اختراق الأجواء الإيرانية دون أن يتم اكتشافه أو تعقبه، ما يدلل على نجاح إسرائيل في تمويه الدفاعات الجوية الإيرانية، التي لم يتم تشغيلها خلال الهجوم، ولا سيما تلك القريبة من الحدود ما يدعم فكرة شن هجوم بالطائرات المسيرة من الداخل، بمساعدة جماعات مناوئة للنظام الإيراني كمنظمة جيش العدل.

وقلل الرد الإيراني الرسمي من فعالية الهجوم، وذهب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى وصف المسيرات المستخدمة في الهجوم بـ"ألعاب الأطفال" التي لا تحدث ضررا.

وأكد أن إيران لن تسعى للرد، حيث إن ما حدث الجمعة لم يكن هجوما، على حد قوله.

وتصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل خلال هذا الشهر في سلسلة من الهجمات العدائية.