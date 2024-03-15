وزير أمريكي سابق يعلن عزمه ترتيب عملية للاستحواذ على "تيك توك"

أعلن وزير الخزانة الأمريكي السابق ستفين منوتشين، الخميس، أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على "تيك توك" من الشركة الصينية المالكة له.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.

وأكّد منوتشين بأنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، بحسب "فرانس برس".

كما أن الرئيس جو بايدن يدعم مشروع القانون وتعهّد التوقيع عليه فور إقراره.

وقال منوتشين الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب لشبكة "سي إن بي سي"، "أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع، وأعتقد بأنه يتوجّب بيع تيك توك".

وأضاف أن تيك توك "عمل تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشراء" التطبيق.