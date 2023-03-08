إصابة 50 شرطيًّا في تظاهرات جورجيا وتوقيف عشرات المحتجين

أوقفت الشرطة الجورجية 66 شخصًا خلال تظاهرات شهدتها تبيليسي الثلاثاء، احتجاجًا على قانون يثير جدلًا ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، على ما أعلنت سلطات هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز، الأربعاء.

وجاءت التظاهرات في ساعة متأخرة الثلاثاء عقب مصادقة أولية للنواب الجورجيين على مشروع القانون الذي يذكر بتشريع روسي يستخدم لقمع المعارضة.

وقالت وكالة الداخلية الجورجية، في بيان، إن "عناصر تطبيق القانون اعتقلوا 66 شخصًا بموجب مواد.. تتعلق بأعمال شغب بسيطة وعصيان الطلبات القانونية لعناصر تطبيق القانون".

وأضاف البيان: "نتيجة لأعمال العنف المرتكبة من المواطنين المتجمعين، جُرح ما يصل إلى 50 من أفراد وزارة الشؤون الداخلية"، مشيرًا إلى أن عددًا من عناصر تطبيق القانون ما زالوا في المستشفى.