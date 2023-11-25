الجيش الصيني يجري تدريبات بالقرب من حدود ميانمار

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي في جيش التحرير الشعبي الصيني، على تطبيق وي تشات، إن التدريب يهدف إلى "اختبار القدرة على المناورة السريعة، وإغلاق الحدود، وقدرات إطلاق النار لقوات مسرح العمليات".

ولم يذكر البيان الموجز تفاصيل عن توقيت أو عدد القوات.

وجاء حريق أمس الجمعة في بلدة ميوس في الوقت الذي فقد فيه جيش ميانمار السيطرة على عدة بلدات ومواقع عسكرية في الشمال الشرقي وأماكن أخرى، بينما يخوض أكبر هجوم منسق يواجهه منذ الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 2021.

وتقول الأمم المتحدة إن تصاعد القتال أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص في ميانمار.