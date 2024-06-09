وفاة الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار

وفاة الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار يوم أمس السبت، عن عمر يناهز 53 عامًا، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقبل توليه رئاسة (مراسلون بلا حدود)، ترأس كريستوف ديلوار مدرسة الصحافة سي أف جي من العام 2008 إلى العام 2012.

وقبل ذلك، عمل في مجلة "لو بوان" من العام 1998 إلى العام 2007، في قسمي المجتمع والسياسة كمراسل تحقيق، وعمل أيضًا في القنوات التلفزيونية أ رتي وتي أف 1.

ومنذ 2002، تنشر المنظمة غير الحكومية تقريرًا سنويًا عن الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في 180 دولة.

ويعد هذا التصنيف العالمي لحرية الصحافة مرجعًا لكثير من وسائل الإعلام وكثير من المؤسسات الدولية.