ماسك: محاكمة ترامب "مسيّسة" وتقوّض الديمقراطية

انتقد رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، الحكم الذي جعل دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً، قائلا إن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية؛ لتقويض الديمقراطية.

وكتب ماسك على منصته "إكس": "لا توجد ضحية حقيقية في هذه الجريمة! من الواضح أنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تقويض الديمقراطية، من خلال منع نصف سكان الولايات المتحدة من التصويت لمرشحهم المفضل".

وأكد أنه لم يقدم دعما ماليا لترامب قط، ولم يصوّت له.

وأضاف: "آرائي بشأن هذه المسألة ستكون نفسها بالنسبة لأي مرشح".