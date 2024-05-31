ماسك: محاكمة ترامب "مسيّسة" وتقوّض الديمقراطية
انتقد رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، الحكم الذي جعل دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً، قائلا إن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية؛ لتقويض الديمقراطية.
وكتب ماسك على منصته "إكس": "لا توجد ضحية حقيقية في هذه الجريمة! من الواضح أنها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تقويض الديمقراطية، من خلال منع نصف سكان الولايات المتحدة من التصويت لمرشحهم المفضل".
وأكد أنه لم يقدم دعما ماليا لترامب قط، ولم يصوّت له.
وأضاف: "آرائي بشأن هذه المسألة ستكون نفسها بالنسبة لأي مرشح".
وأكد ماسك أنه "على عكس ترامب، المتهمون في العديد من القضايا الأخرى التي يحدث فيها ضرر حقيقي للضحايا يظلون من دون عقاب".
وفي وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون؛ لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
وحدد القاضي 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.
وبذلك، يصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، رغم أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.