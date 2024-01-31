واشنطن: نريد رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويل "الأونروا"
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، إن واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للأونروا.
يأتي ذلك بعد اتهامات إسرائيلية للوكالة الأممية بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ورحبت غرينفيلد بقرار الوكالة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطتها بعد المزاعم الإسرائيلية، التي دفعت عدة دول إلى وقف تمويلها للأونروا.
وقالت: "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الاثنا عشر، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".
ويتضمن ملف للمخابرات الإسرائيلية اطلعت عليه "رويترز" اتهامات بأن بعض الموظفين بالوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم حماس.
ويتهم الملف نحو 190 موظفاً في الأونروا بالانضمام إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الوكالة، التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقاً في الاتهامات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عبر في وقت سابق يوم الثلاثاء عن قلقه بشأن "الوضع الإنساني الخطير وسريع التدهور" في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على التعاون مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج.