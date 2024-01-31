واشنطن: نريد رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويل "الأونروا‎"

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، إن واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للأونروا.

يأتي ذلك بعد اتهامات إسرائيلية للوكالة الأممية بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ورحبت غرينفيلد بقرار الوكالة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطتها بعد المزاعم الإسرائيلية، التي دفعت عدة دول إلى وقف تمويلها للأونروا.

وقالت: "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الاثنا عشر، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".