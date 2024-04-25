"واشنطن بوست": نفوذ أمريكا تلقى ضربة في الساحل الأفريقي

ولفت التقرير إلى أن القوات الروسية أخذت على عاتقها تدريب جيش النيجر، خاصة على استخدام نظام دفاع مضاد للطائرات قدمته روسيا.

وقبل ثلاثة أشهر، سافر رئيس وزراء النيجر جوًّا إلى طهران لوضع الخطوط العريضة لخطط تعاون أوثق مع إيران، دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة العقود المتوخاة. وكان هذا سببًا واضحًا لقلق الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

ويرى استطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب، أن بيانات العام الماضي أظهرت أن الصين سجَّلت أعلى نسبة تأييد لها في أفريقيا، منذ أكثر من عقد من الزمن.

وحصلت على دعم كبير في بلدان غرب أفريقيا؛ ما ساعد على دفعها إلى التفوق على الولايات المتحدة بنقطتين مئويتين.

وخلُص التقرير إلى أنه كان يُنظر إلى واشنطن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا على أنها شريك موثوق به دون العباءة الاستعمارية لفرنسا التي هي في طريقها للخروج من المنطقة.

لكن الرسائل الأمريكية إلى حكومات غرب أفريقيا ربما لم تكن فعالة بشكل خاص، وقد تم انتقاد المسؤولين الأمريكيين؛ لأنهم ربما كانوا يتنمرون على نظرائهم الأفارقة في السر.

ويبدو أن الأمريكيين يعانون، بحسب كاميرون هدسون، زميل بارز في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، من نقص في الوعي الذاتي عن كيفية ظهورهم، ويتهربون من المسؤولية ومراجعة السياسات التي اتبعوها لغاية الآن.