خاتمي يدعو الإصلاحيين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

تداولت وسائل إعلام إيرانية، تسجيلاً صوتياً منسوباً للرئيس الأسبق وزعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، يحث فيه جمهوره على عدم المشاركة في الانتخابات المقررة يوم غد الجمعة.

وعشية الجولة الثانية لانتخابات البرلمان في إيران، انتقد خاتمي في تسجيل صوتي نهجاً للإصلاحيين تجاه الانتخابات، ويقول إنهم كانوا "يتوسلون" للحصول على حصة ضئيلة من مقاعد البرلمان.

وأضاف خاتمي قائلا: "حتى الآن نتوسل ليتم منحنا ثلاثة مقاعد في البرلمان، دعونا نقف مع الشعب لمرة واحدة، وليس مع الثورة المضادة والعقوبات"، داعياً الإصلاحيين إلى تغيير سلوكهم.

وبحسب المعلومات حصل التيار الإصلاحي على قرابة 40 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع مارس/آذار الماضي.

وأكمل خاتمي في التسجيل: "لنقول إننا لن نشارك في الانتخابات في ظل هذا البرلمان ومجلس صيانة الدستور".

والمجلس هو أعلى هيئة حكم قامت باستبعاد المرشحين الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع مارس/آذار الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة.