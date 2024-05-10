خاتمي يدعو الإصلاحيين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية
تداولت وسائل إعلام إيرانية، تسجيلاً صوتياً منسوباً للرئيس الأسبق وزعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، يحث فيه جمهوره على عدم المشاركة في الانتخابات المقررة يوم غد الجمعة.
وعشية الجولة الثانية لانتخابات البرلمان في إيران، انتقد خاتمي في تسجيل صوتي نهجاً للإصلاحيين تجاه الانتخابات، ويقول إنهم كانوا "يتوسلون" للحصول على حصة ضئيلة من مقاعد البرلمان.
وأضاف خاتمي قائلا: "حتى الآن نتوسل ليتم منحنا ثلاثة مقاعد في البرلمان، دعونا نقف مع الشعب لمرة واحدة، وليس مع الثورة المضادة والعقوبات"، داعياً الإصلاحيين إلى تغيير سلوكهم.
وبحسب المعلومات حصل التيار الإصلاحي على قرابة 40 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع مارس/آذار الماضي.
وأكمل خاتمي في التسجيل: "لنقول إننا لن نشارك في الانتخابات في ظل هذا البرلمان ومجلس صيانة الدستور".
والمجلس هو أعلى هيئة حكم قامت باستبعاد المرشحين الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع مارس/آذار الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة.
وقال الرئيس الإيراني الأسبق، إن "هذه الطريقة لم تكن مجدية ولذلك قرر الإصلاحيون عدم المشاركة في الانتخابات"، مضيفاً: "نحن نقف مع الشعب، ونتكلم بكلامنا، ونقول هذا طريق البلاد".
وتقول مواقع إخبارية مقربة من معسكر المتشددين إن هذا الملف الصوتي يتعلق بالاجتماع الذي سبق الجولة الأولى من انتخابات البرلمان، ولم يعرف مصدر التسريب.
وكان محمد خاتمي ألقى في السابق خطابات عامة تحت عنوان "التواجد مع الشعب"، وأعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة.
ويقول في الملف الصوتي المسرب: "أنا أقول إنه لو تحولت الانتخابات بأكملها الآن، فلن تكون انتخابات بعد الآن"، متسائلا: "هل لا يزال يتعين علينا الذهاب إلى الانتخابات؟، بل يجب أن نكون مع الـ 60% من الناس الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات".
وأضاف خاتمي إن مجلس صيانة الدستور وغيره من مؤسسات المحافظين الحاكمين لا يسمحون للإصلاحيين بدخول البرلمان.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية لانتخابات البرلمان يوم الجمعة في عدد من الدوائر التي لم يتم حسمها، حيث يتنافس 90 مرشحاً على 45 مقعداً برلمانيًا من أصل 290.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، شهدت الجولة الأولى من هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ انتصار الثورة عام 1979.