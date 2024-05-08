اعتقال 33 طالبا خلال فض اعتصام داعم لغزة في جامعة جورج واشنطن

اعتقلت الشرطة الأمريكية 33 طالبًا، وأخلت مخيمًا أقامه طلاب معارضون للحرب على غزة في جامعة جورج واشنطن بعد أن أوقفت عدة أشخاص فجرًا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صحيفة يديرها الطلاب أن مئات الشرطيين اقتحموا ساحة الجامعة بعد الرابعة صباحًا، واعتقلوا طلابًا واستخدموا رذاذ الفلفل.

وقال قائد شرطة العاصمة إن 33 طالبًا اعتقلوا في الجامعة، بسبب "مخالفتهم التعليمات".