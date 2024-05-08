اعتقال 33 طالبا خلال فض اعتصام داعم لغزة في جامعة جورج واشنطن
اعتقلت الشرطة الأمريكية 33 طالبًا، وأخلت مخيمًا أقامه طلاب معارضون للحرب على غزة في جامعة جورج واشنطن بعد أن أوقفت عدة أشخاص فجرًا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صحيفة يديرها الطلاب أن مئات الشرطيين اقتحموا ساحة الجامعة بعد الرابعة صباحًا، واعتقلوا طلابًا واستخدموا رذاذ الفلفل.
وقال قائد شرطة العاصمة إن 33 طالبًا اعتقلوا في الجامعة، بسبب "مخالفتهم التعليمات".
وجاءت الاعتقالات في وقت كان من المتوقع أن يدلي رئيس بلدية واشنطن العاصمة وقائد الشرطة بشهادتهما أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم حول سبب الانتظار أكثر من أسبوع لإخلاء المخيم.
وقالت إدارة الشرطة في بيان إنها حاولت "تهدئة التوتر" دون اعتقالات، لكن بناء على "الحوادث والمعلومات، كان هناك تصعيد تدريجي في الاحتجاج".
يذكر أن جامعة كولومبيا، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات لتشمل عدة جامعات، ألغت حفل التخرج الرئيس. واعتقل فيها ما لا يقل عن 100 متظاهر مؤيدين للفلسطينيين الأسبوع الماضي، ووصف الطلاب ردود أفعال الشرطة بأنها قاسية.
وقال الطلاب المحتجون، بما في ذلك بعض الطلاب اليهود، إنهم نددوا بأعمال معاداة السامية في المسيرات الصاخبة أحيانًا، واتهموا منتقديهم بالخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.