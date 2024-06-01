تمثال لبريغوجين عند قبره في سان بطرسبرغ

وأسس بريغوجين، الذي جمع ثروته في مطلع القرن الحادي والعشرين، بفضل عقود لتوفير خدمات إطعام للجيش الروسي، مجموعة فاغنر في عام 2014.

وكان مسؤولًا في البداية عن تنفيذ عمليات الكرملين في إفريقيا والشرق الأوسط قبل أن ينشط على الجبهة في أوكرانيا في 2022.

فقد بريغوجين الذي كان مقربًا من فلاديمير بوتين، مكانته المميزة في نظر الرئيس الروسي بعد أن أمر رجاله بالسير نحو موسكو في يونيو/حزيران 2023، ولا سيما السيطرة على مقر الجيش في روستوف، في الجنوب.

واتهم بريغوجين قيادة الجيش الروسي بعدم الكفاءة في أوكرانيا وبالفساد، فضلًا عن إخفاء الواقع الميداني عن فلاديمير بوتين.