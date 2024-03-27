طليقة مؤسس غوغل.. روبرت كينيدي يختار نيكول شاناهان نائبة له في الرئاسة
أعلن روبرت كينيدي جونيور المرشح المستقل لمنصب الرئيس الأمريكي، اختيار نيكول شاناهان طليقة مؤسس شركة غوغل المشارك سيرجي برين، للانضمام إلى حملته الرئاسية المستقلة كنائبة للرئيس.
ونيكول شاناهان محامية وتقنية وسيدة أعمال أمريكية، من المهاجرين، وتبلغ من العمر 38 عامًا، وهي شخصية سياسية معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن كينيدي عن اختيار شاناهان، في حدث في أوكلاند بكاليفورنيا، الثلاثاء، شارحاً كيفية اختلاف تذكرة عام 2024 عن تذكرة الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب.
وكشف في الحفل أن شاناهان هي ابنة مهاجرين "تغلبت على كل العقبات الشاقة ومضت لتحقيق أعلى مستويات الحلم الأمريكي".
وقال كينيدي: "لهذا السبب أنا فخور جدًا بأن أقدم لكم نائبة لرئيس الولايات المتحدة المقبل، زميلتي المحامية، والعالمة اللامعة، وعالمة التكنولوجيا، والأم المحاربة الشرسة، نيكول شاناهان".
ويضيف اختيار كينيدي لشاناهان عنصر العمر والتنوع بين الجنسين إلى التذكرة الرئاسية.
وتعتبر شاناهان، وهي رئيسة مؤسسة Bia-Echo، وصاحبة أعمال متنوعة في كاليفورنيا، مصدر تمويل موثوق لحملة كينيدي، الذي مولت إعلانه في بطولة "سوبر بول" في فبراير/شباط والذي حصد ملايين المشاهدات.
وأكد كينيدي إنه يريد نائباً يشاركه سخطه على شركات التكنولوجيا الكبرى و"الرقابة والمراقبة وحرب المعلومات التي تشنها حكومتنا حاليًا ضد الشعب الأميركي"، مضيفًا أن التكنولوجيا كانت إحدى أدوات شاناهان.
وقال: "لهذا السبب أقوم بإحضار شخصية لديها معرفة عميقة بكيفية استخدام شركات التكنولوجيا الكبرى للذكاء الاصطناعي للتلاعب بالجمهور".
يذكر أن روبرت كينيدي جونيور البالغ 70 عاما من العمر، هو ابن المدعي العام الأسبق روبرت كينيدي، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي.
وأعلن كينيدي في 9 أكتوبر/تشرين الأول أنه سيترشح للرئاسة كمرشح مستقل، ويسعى للحصول على حق الترشح في كافة الولايات الأمريكية، وتم إدراج اسمه على قائمة المرشحين في ولاية يوتا فقط حتى الآن.
وأكدت حملة كينيدي، الثلاثاء، أنها قد بدأت بجمع التواقيع في 17 ولاية، وستطلقها أيضاً في 19 ولاية أخرى قريباً.