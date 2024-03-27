طليقة مؤسس غوغل.. روبرت كينيدي يختار نيكول شاناهان نائبة له في الرئاسة

أعلن روبرت كينيدي جونيور المرشح المستقل لمنصب الرئيس الأمريكي، اختيار نيكول شاناهان طليقة مؤسس شركة غوغل المشارك سيرجي برين، للانضمام إلى حملته الرئاسية المستقلة كنائبة للرئيس.

ونيكول شاناهان محامية وتقنية وسيدة أعمال أمريكية، من المهاجرين، وتبلغ من العمر 38 عامًا، وهي شخصية سياسية معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن كينيدي عن اختيار شاناهان، في حدث في أوكلاند بكاليفورنيا، الثلاثاء، شارحاً كيفية اختلاف تذكرة عام 2024 عن تذكرة الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب.

وكشف في الحفل أن شاناهان هي ابنة مهاجرين "تغلبت على كل العقبات الشاقة ومضت لتحقيق أعلى مستويات الحلم الأمريكي".