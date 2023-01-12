خطوة "مفاجأة".. رئيس البرازيل الجديد يُقيل سفير بلاده في إسرائيل

ورأت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن "قرار الرئيس البرازيلي يمكن اعتباره على أنه تغيير في سياسة بلاده تجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية البرازيلية أبلغت السفير فيرينتس، بقرار إقالته من منصبه.

وأوضحت الصحيفة، أن "السفير المُقال تم تعيينه بقرار من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في أوائل عام 2021، وأن إقالته واحدة من أولى القرارات التي اتخذها الرئيس البرازيلي الجديد ووزير خارجيته ماورو فييرا".

وأشارت إلى أن "العلاقات بين برازيليا وتل أبيب كانت جيدة خلال فترة ولاية الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو"، لافتة إلى أن البرازيل "غيرت في عهده أنماط التصويت التقليدية لها في الأمم المتحدة ودعمت إسرائيل بالمنظمات الدولية".