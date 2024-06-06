من يحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

ينتظر المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية، البالغ عددهم 80 شخصًا، موقف مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم)، للإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي يحق لها دخول سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في أواخر الشهر الجاري.

ويرى مراقبون أن من يصفونهم بـ"الأيادي الخفية" التي تعمل خلف السِّتار تساهم في إيصال المرشح الذي يريده النظام ووفقًا للظروف الداخلية والخارجية، فيما يرى آخرون أن العوامل الاقتصادية وبرامج المرشحين في هذا المجال هي من تحدد الفائز.

وتشكل الماكنة الإعلامية دورًا مهمًّا في التأثير على الناخبين المترددين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وهي تسمى بـ"الدائرة الرمادية".

ويقول سعيد شريعتي، الناشط الإصلاحي، لـ"إرم نيوز"، إن "عدة عوامل تحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية في إيران، أولها ما يصدر عن مجلس صيانة الدستور وأجهزة الاستخبارات والمؤسسات الحكومية بشأن كل مرشح".