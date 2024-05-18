في إطار انقلاب 1997.. أردوغان يعفو عن 7 جنرالات

ووقعت المراسيم، في وقت أصدرت محكمة في أنقرة حكما بالسجن لمدة 42 عاما على الزعيم الكردي صاحب الشخصية الكاريزمية صلاح الدين دميرتاش بتهمة المساس بوحدة الدولة، وفق ما جاء عبر وكالة "فرانس برس".

وطالب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان والفائز الأكبر في الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية آذار/ مارس، بالإفراج عن الجنرالات السابقين.

جاء ذلك بعد أن أفرج عن أحد الجنرالات السبعة الذين تم العفو عنهم وهو شفيق بير، العقل المدبر للانقلاب، لأسباب صحية.

وأطاح الجيش التركي بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980. كما حاول عسكريون متمردون القيام بانقلاب ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016.

ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية في 2002، سعت حكومة أردوغان للحد من نفوذ المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية.