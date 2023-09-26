جمهوريون في الكونغرس: خطة بايدن لدعم أوكرانيا "كمين سياسي"

قالت مصادر جمهورية في الكونغرس الأمريكي إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا تبدو كأنها "كمين سياسي" تم توقيته ليتزامن مع موسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وعلى حساب المجهود الحربي الأوكراني، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، العضو البارز في لجنتي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالكونغرس، قوله إن "المتهكمين سيقولون إنهم غير ملتزمين حقا تجاه أوكرانيا ويأملون أن يتمكنوا من إخراج أنفسهم وإلقاء اللوم على الجمهوريين في ذلك".

وقالت الصحيفة إن هذه الشكوك تنبع من مسألتي التمويل والإحباطات السياسية تجاه إدارة الرئيس بايدن، التي يشعر بها بشدة الجمهوريون الذين يطالبون بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا على الرغم من الضغوط من جانب الديمقراطيين.

ويتعين على رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي الآن أن يخوض معركة معقدة، بحسب وصف التقرير، تتعلق بتمويل طلب الرئيس بايدن الحصول على أكثر من 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا حتى نهاية العام 2023.