إغلاق مطار هامبورغ بألمانيا بسبب "احتجاز رهائن"
أغلقت السلطات الألمانية مطار هامبورغ، بسبب "احتجاز رهائن" وفقاً للشرطة الاتحادية الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا قاد سيارة عبر بوابة المطار ومعه طفلان .
ونقلت صحيفة فيلت الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ذلك الشخص أطلق النار مرتين في الهواء من سلاح.
وذكرت أن زوجة الرجل قدمت في وقت سابق بلاغا للشرطة عن واقعة خطف أطفال محتملة.
وفي تقرير آخر، ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أن الاختراق وقع حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة أنه قد يكون هناك طفل في السيارة.
وأعلن مطار هامبورغ عبر منصة "إكس" توقف عمليات الإقلاع والهبوط بسبب إجراءات للشرطة الاتحادية.
وذكرت الشرطة بشكل منفصل على منصة "إكس" أنها تجري عملية كبيرة وتفترض وجود قضية رهائن.
وأشار متحدث باسم المطار إلى تأثر 27 رحلة جوية.