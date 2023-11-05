إغلاق مطار هامبورغ بألمانيا بسبب "احتجاز رهائن"

أغلقت السلطات الألمانية مطار هامبورغ، بسبب "احتجاز رهائن" وفقاً للشرطة الاتحادية الألمانية، فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مسلحا قاد سيارة عبر بوابة المطار ومعه طفلان .

ونقلت صحيفة فيلت الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن ذلك الشخص أطلق النار مرتين في الهواء من سلاح.

وذكرت أن زوجة الرجل قدمت في وقت سابق بلاغا للشرطة عن واقعة خطف أطفال محتملة.