غوتيريش: الأونروا هي "العمود الفقري" للجهود الإنسانية في غزة‎

وتابع غوتيريش: "المنظومة الإنسانية في غزة تتداعى، أنا قلق بشدة إزاء الظروف غير الإنسانية التي يعيشها 2.2 مليون شخص في غزة في ظل كفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي مقومات أساسية".

ويعمل بالوكالة نحو 13 ألف موظف في غزة في إدارة المدارس وعيادات الوكالة للرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية الأخرى وتوزيع المساعدات الإنسانية.

والولايات المتحدة هي أكبر المانحين للأونروا في الشرق الأدنى وعلقت مؤقتاً تمويلها المقدم إلى الوكالة، مثلما فعلت عدة دول أخرى، بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة حماس.