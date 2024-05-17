نتنياهو: معركة رفح حاسمة في حرب غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة في الحرب ضد حركة حماس، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال نتنياهو بعيد إعلان إسرائيل مقتل 5 من عسكرييها في غزة، إن "المعركة في رفح حاسمة.. إنها معركة تقرر أشياء كثيرة في هذه الحملة".

منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دخلت إسرائيل والحركة الفلسطينية في أعنف حرب بينهما حتى الآن في قطاع غزة.

وفي تحد للاعتراضات الدولية، توغلت القوات البرية الإسرائيلية في شرق رفح في 7 مايو/أيار وأمرت مئات الآلاف من الفلسطينيين بمغادرة المنطقة.

وأعربت الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن اعتراضها الشديد على توسيع العمليات البرية في رفح التي لجأ إليها 1,4 مليون مدني فلسطيني.

ويؤكد نتنياهو أن رفح هي آخر معقل لحركة حماس في القطاع، على الرغم من استئناف القتال العنيف في مناطق بشمال غزة سبق الإعلان عن انسحاب الجيش الِإسرائيلي منها.