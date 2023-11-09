لماذا تراجع الرئيس الإيفواري عن الخيار العسكري في النيجر؟

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا لم يعد يفضَّل التدخل العسكري في النيجر، وذلك بعد أن كان من أكثر الداعين إلى هذا الخيار للسيطرة على الأوضاع هناك.

وجاء في التقرير، "إن الحسن واتارا أعلن مساندته لتدخل الجيش من قبل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في النيجر، وذلك أثناء حملته الانتخابية في أغسطس الماضي، من أجل التدخل العسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قبل أن يغيّر مساره ويتراجع عن ذلك الخيار".

وأضاف التقرير: "في الأسابيع الأخيرة، بدا التهديد بالتدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في النيجر أقل مصداقية، لكن هذا الخيار، بعد مرور أكثر من 100 يوم على سقوط محمد بازوم، الذي أطاح به الجنرال عبد الرحمن تياني، في السادس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، واحتجزه كرهينة في المقر الرئاسي منذ ذلك الحين، أصبح الآن غير مطروح بشكل نهائي".

وأشار إلى أن "كوت ديفوار تراجعت نهائيًا عن التدخل العسكري، ذلك أنها قررت، اعتبارًا من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تسريح الجنود الذين كان من المقرر أن ينضموا إلى الوحدة العسكرية التي تم إعدادها في إطار التدخل المذكور، وهي تضم ما بين 700 و800 عسكري".