أرمينيا.. "ترسيم الحدود" مع أذربيجان يضع السلطة في مواجهة المعارضة

واليوم الاثنين، اعتقلت الشرطة 137 متظاهرًا كانوا يغلقون شوارع في العاصمة احتجاجًا على هذا التنازل الذي يقوده رئيس الأساقفة باجرات جالستانيان، ودعا لاحقًا إلى عصيان مدني وسط ضابية في المشهد داخل البلاد.

وتقول المعارضة إن الأراضي تلك، ذات أهمية إستراتيجية لأرمينيا كونها تشرف على طريق حيوي يوصل إلى جورجيا، وإن السلطات سلمتها دون مقابل.

لكن رئيس الوزراء نيكول باشينيان دافع عن هذا التنازل، مؤكدًا أنه أصبح أمرًا واقعًا لإرساء السلام بين البلدين.

وأكد باشينيان في خطاب الجمعة الماضي، أن الشعب اختاره عبر الانتخابات مرتين، وأنه لا ينوي الاستقالة من منصبه

وكانت يريفان تلقت ضربة موجعة في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما سيطرت باكو بالقوة على إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين على مدار 3 عقود.

ويرى مراقبون أن تلك الأحداث مهدت الطريق لاتفاق ترسيم الحدود بين باكو ويريفان.