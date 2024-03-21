بأوامر من سارة.. ماذا وراء إقالة اثنين من كبار موظفي مكتب نتنياهو؟

انشغل الإعلام العبري خلال الساعات الـ 24 الماضية بإقالة اثنين من كبار موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن تبيّن لها أن زوجته سارة هي القاسم المشترك في الحالتين.

وذكرت قناة "الأخبار 12"، الليلة الماضية، أن الناطق باسم الحكومة، إيلون ليفي، ترك مكتبه منذ أكثر من أسبوع، عقب تغريدة له تسببت بأزمة دبلوماسية مع الخارجية البريطانية.

إلا أن القناة أكدت أن تعليق عمل ليفي كان مسألة وقت، حيث تضغط زوجة رئيس الوزراء منذ أسابيع لإقالته.

أزمة مع بريطانيا

ليفي كان قد علَّق على طلب لوزير الخارجية البريطانية، دعا خلاله إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بدخول غزة.

ورد ليفي، عبر تغريدة على حسابه في منصة (X) بقوله: "أود أن تكون على دراية بأنه لا قيود على دخول الطعام والماء والأدوية إلى القطاع".