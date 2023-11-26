شغب دبلن يكشف تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في أيرلندا

في تقرير لصحيفة لوموند، يسلط الضوء على تصاعد نفوذ الجماعات اليمينية المتطرفة في أيرلندا في بلد لطالما تم النظر إليه بأنه "محصن" ضد الخطاب والأعمال المعادية للمهاجرين.

وجاء تقرير الصحيفة الفرنسية على خلفية أعمال عنف ونهب غير مسبوقة شهدتها العاصمة الأيرلندية دبلن، بعد هجوم بسكين على امرأة وثلاثة أطفال بالقرب من مدرسة ابتدائية.

وقالت الصحيفة، إن المعتدي وهو مواطن أيرلندي يبلغ من العمر 40 عامًا أثار موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول أصله الأجنبي، وكشف عن مشاعر عميقة معادية للمهاجرين.

وبحسب الصحيفة، فقد كافحت شرطة مكافحة الشغب، فصيلًا مشاغبًا مجنونًا مدفوعًا بأيديولوجية يمينية متطرفة، لاحتواء الفوضى؛ مما أدى إلى تدمير 11 سيارة للشرطة واعتقال العديد من الأشخاص.